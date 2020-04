Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell) Zwei Pkw beschädigt

Schenkenzell (ots)

Zwei Kleinwagen sind in der Zeit zwischen 25. April, 23 Uhr und 26. April, 16.30 Uhr in der Straße "Sonnenwiese" durch Unbekannte beschädigt worden. Beide Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem der beiden Pkw wurde zudem der hintere linke Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422/2701-0) zu wenden.

