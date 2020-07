Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Körperverletzung; Aurich - Pedelecs gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen in der Ekelser Straße in Südbrookmerland. Eine 29-Jährige wurde gegen 4 Uhr vor einer dortigen Gaststätte von einer bislang unbekannten Frau geschlagen. Das Opfer wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelecs gestohlen

Zu Pedelec-Diebstählen kam es in der vergangenen Woche im Auricher Stadtgebiet. Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr entwendeten Unbekannte in der Osterstraße ein Herren-Pedelec der Marke Giant. Das Rad stand zur Tatzeit vor der Ostfriesischen Brandkasse in einem Fahrradständer. Am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr wurde darüber hinaus in der Wallstraße ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

