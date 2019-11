Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mutmaßlicher Drogendealer verstreut weißes Pulver auf Straße - Festnahme

Essen (ots)

Mh-Altstadt II: Die Polizei hat gestern Nacht (27. November, 04:05 Uhr) einen mutmaßlichen Drogendealer (38) auf der Friedrich-Ebert-Straße/Sandstraße festnehmen können.

Der 38-Jährige stand mit seinem Fahrrad an der Straßenbahnhaltestelle und hantierte in seinem Rucksack. Weil sein Verhalten einem Streifenwagen verdächtig vorkam, sollte der Mann kontrolliert werden. Der 38-Jährige weigerte sich jedoch, seine Personalien anzugeben und wollte flüchten. Als die beiden Polizeibeamten ihn daran hinderten, riss der Mann seinen Rucksack auf und verteilte eine größere Menge weißen Pulvers im Regen auf der Straße. In seinem Rucksack konnten die Polizisten diverse Betäubungsmittel, dealertypisches Zubehör, einen als gestohlen gemeldeten Personalausweis, eine größere Menge Bargeld und mehrere Handys sicherstellen. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl./ SyC

