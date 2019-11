Polizei Essen

POL-E: Essen: Die Polizei sucht nach vermissten 25-Jährigen - Wer hat Lukas P. gesehen?

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Der junge Mann gilt seit Montagmorgen (25. November) als vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der 25-Jährige wurde am Montag letztmalig gegen 6 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Leipziger Straße gesehen. Er verließ sein Zuhause ohne Haustürschlüssel und Handy, ohne Wechselkleidung, ohne Bargeld oder andere finanzielle Mittel. Seitdem kehrte er weder zum Wohnhaus zurück, noch meldete er sich auf anderem Wege. In der letzten Zeit habe sich das Verhalten des jungen Mannes stark verändert. Er lebte zuletzt sehr zurückgezogen und mit wenigen sozialen Kontakten. Auch finanzielle Probleme können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Mann ist zirka 175cm groß, hat schlanke Figur, dunkelblonde, sehr kurze Haare, 3-Tage-Bart und trägt vermutlich eine schwarze Jacke. Wer hat Lukas P. gesehen? Wer weiß, wo er sich zurzeit aufhalten könnte? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 42 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

