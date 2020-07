POL-GI: Offenbar mit Schreckschusswaffe andere Personen bedroht und geschossen+++ Fahndung nach Tankbetrüger+++ Offenbar Schlägerei am Sportplatz in Treis+++Rollerfahrer mit fast drei Promille unterwegs

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 13.07.2020:

Offenbar mit Schreckschusswaffe andere Personen bedroht und geschossen+++ Fahndung nach Tankbetrüger+++ Offenbar Schlägerei am Sportplatz in Treis+++Rollerfahrer mit fast drei Promille unterwegs

Gießen: Offenbar mit Schreckschusswaffe andere Personen bedroht und geschossen

Eine größere Fahndung nach einem 35 - Jährigen endete mit dessen Festnahme am Sonntag am Gießener Uferweg. Offenbar hatte der 35 - Jährige am späten Sonntagabend mehrere Personen bedroht und mit einer Schreckschusswaffe auch geschossen. Der mutmaßlich stark angetrunkene Mann musste dann mit zur Ausnüchterung.

Der erste Hinweis ging bei der Polizei gegen 21.50 Uhr (12.7.20) ein. Zeugen hatten mitgeteilt, dass der Unbekannte offenbar Streit mit einer Joggerin im Bereich des Leimkauter Weges gehabt habe. Als Zeugen der Frau helfen wollten, sei der Streit weiter eskaliert. Der Unbekannte habe die Zeugen mit einer Schusswaffe bedroht. Offenbar war der Unbekannte mit einem schwarzen Audi Kombi unterwegs und konnte nach dem ersten Vorfall entkommen. Zum "Vorfall Nummer Zwei" kam es knapp eine halbe Stunde danach im Bereich der Grünberger Straße. Auch hier soll der bis dahin noch nicht identifizierte Mann den Fahrer eines Pizzadienstes aus einem eher nichtigen Grund bedroht haben. Vermutlich setzte er dabei auch eine Schreckschusswaffe ein und schoss in Richtung des Fahrers. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wiederum eine halbe Stunde danach meldeten sich Zeugen und gaben der Polizei Hinweise auf den Aufenthalt des Audi - Fahrers. Er konnte wenig später durch mehrere Streifen umstellt und festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 35 - Jährigen aus Gießen. Bei einem Test zeigte das Messgerät einen Wert von 2,2 Promille an. Bei dem mutmaßlichen Täter fanden die Polizisten dann noch eine Schreckschusswaffe und mehrere Gramm Marihuana.

Der Mann, auf den nun mehrere Strafverfahren zukommen, wurde nach seiner Ausnüchterung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Linden: Wieder mehrere Kontrollen der AG Tuner / Poser

Mehrere Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende in Linden und in Gießen durch Spezialisten der Arbeitsgruppe (AG) Tuner und Poser genauer angeschaut. Viele der Fahrzeuge hatten Teile, die nicht eingetragen waren, eingebaut. Erwähnenswert ist dabei ein VW Scirocco einer 20 - Jährigen. Sie wurde am Samstagabend in der Gießener Südanlage angehalten. Die Beamten stellten fest, dass bei dem PKW offenbar nachträglich ein sogenannter Soundgenerator eingebaut wurde. Dieser lässt sich mittels einer App über das Handy aktivieren und fällt dann durch viel Lärm auf. Neben dieser nicht erlaubten Einrichtung hatte der PKW einen weiteren nicht erlaubten Einbau eines Fahrzeugteils. Letztendlich erlosch die Betriebserlaubnis.

Gießen: Wohnsitzloser am Sonntagmorgen festgenommen

In der Frankfurter Straße hat ein 55 - Jähriger vermutlich am frühen Sonntagmorgen wegen zwei Dosen Bier und einer Packung Kartoffelchips einen räuberischen Diebstahl begangen. Eine Zeugin hatte den Mann nach dem Diebstahl gegen 08.10 Uhr noch festgehalten. Der Mann riss sich los und bedrohte die Frau. Eine Streife konnte den Mann wenig später festnehmen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Fahndung nach Tankbetrüger

Schnell verschwunden war ein Tankbetrüger am Sonntagabend von einem Tankstellengelände in der Gießener Straße in Lich. Der Unbekannte hatte zuvor (gegen 22.30 Uhr) einen Audi A 3 betankt und fuhr trotz Rechnung von fast 70 Euro davon. An dem schwarzen PKW befanden sich gestohlene Kennzeichen (KB-CR411). Der Mann soll kräftig sein und einen dunklen Vollbart haben. Neben einer schwarzen Basecap soll er einen Mund-Nase-Schutz und eine Winterjacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Heuchelheim: Scheibe eingeschlagen

In der Lahnparkstraße in Heuchelheim haben unbekannte am Sonntag, zwischen 19.20 und 20.00 Uhr, die Seitenscheibe eines dort geparkten Mercedes eingeschlagen und dann daraus die Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Papiermülltonne offenbar angezündet

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand bei einem Brand am Samstagmittag in der Hungener Haydnstraße. Offenbar hatten Unbekannte den Inhalt einer blauen Papiermülltonne angezündet. Danach wurden weitere daneben abgestellte Mülltonnen beschädigt. Auch eine Garagenwand und eine Dacheindeckung wurden teils von den Flammen beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Rabenau: Einbruchversuch in Geilshausen

Nicht an ihr Ziel kamen Einbrecher letzten Wochenende in der Grünberger Straße in Geilshausen. Die Täter hatten offenbar vergeblich versucht, eine rückwärtige Tür eines Wohnhauses aufzubrechen. Zeugen berichteten der Polizei, dass sie in der Nähe einen schwarzen Kleinwagen gesehen hätten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Offenbar Schlägerei am Sportplatz in Treis

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Samstagnachmittag am Sportplatz in Treis. Dabei wurde ein 15 - Jähriger am Kopf verletzt. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Streit um Fahrrad führt zu Unfall

Zeugen beobachteten Samstagabend (11. Juli) gegen 20.35 Uhr einen Streit in der Neuen Bäue. Ein bislang unbekannter Radfahrer geriet mit einem Fußgänger in Streit und in Folge der Auseinandersetzung fuhr der Radfahrer gegen ein geparkten Toyota. Der Radfahrer prallte auf den grauen Corolla, wobei die Motorhaube und die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Offenbar hatte der Radfahrer das Fahrrad des Fußgängers gestohlen. Nach der Kollision fuhr der Fußgänger mit dem Fahrrad davon und der Unbekannte Radfahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Klein-Linden: Beim Vorbeifahren BMW gestreift

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMWs nach einer Unfallflucht im Heerweg. Am Mittwoch (08. Juli) zwischen 12.00 und 14.00 Uhr parkte der braune BMW auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter den BMW an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß in der Heuchelheimer Straße

Zu einem Unfall kam es am Samstag (11. Juli) gegen 14.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Heuchelheimer Straße zum Gewerbegebiet West. Ein 56-jähriger Mann aus Solms fuhr mit einem Renault die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen. Eine 49-jährige Frau aus Lollar in einem Hyundai kam von der Anschlussstelle der Bundesstraße 429 aus Wettenberg und beabsichtigte in die Gottlieb-Daimler-Straße zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall überschlug sich der Renault des Solmsers und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde eine 50-jährige Mitfahrerin schwer verletzt und der 56-jährige Solmser leicht. Die 49-jährige Fahrerin des Hyundais blieb unverletzt. Allerdings verletzte sich ein 11-jähriges mitfahrendes Kind leicht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Unfallbeteiligten sagten aus, die Ampel hätte grün angezeigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer touchiert BMW beim Vorbeifahren

Samstagabend (11. Juli) gegen 18.55 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Gießen mit einem Fahrrad die Dammstraße in Richtung Nordanlage. In Höhe der Hausnummer 35 touchierte er einen geparkten BMW und stürzte. Dabei verletzte sich der 64-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Am Sonntag (12. Juli) gegen 15.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Reiskirchen mit einem Roller die Bänningerstraße. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Reiskirchener zog sich leicht Verletzungen zu. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Roller-Fahrer. Er pustete 2,94 Promille. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Spiegelschaden in Leihgestern

Zu einem Spiegelschaden kam es am Sonntag (12. Juli) gegen 12.40 Uhr in der Gießener Straße in Leihgestern. Eine 78-jährige Frau befuhr mit einem Opel die Gießener Straße. Dabei hatte sie vermutlich zu wenig seitlichen Abstand und beschädigte einen geparkten VW am Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Fuchs ausgewichen - Leitplanke touchiert

Zu einem Unfall kam es am Montag (13. Juli) gegen 00.00 Uhr auf der Landstraße 3045. Eine 57-jährige Frau fuhr zwischen Heuchelheim und Kinzenbach als offenbar ein Fuchs die Fahrbahn überquerte. Die 57-Jährige wich dem Fuchs aus und touchierte dabei die Leitplanke. Es kam zu Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.670 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

