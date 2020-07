Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Aktuell neue Serie von Schockanrufen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 10.07.2020:

Gießen: Aktuell neue Serie von Schockanrufen / Enkeltrick

Am Freitagmorgen kam es in Gießen und den umliegenden Kommunen zu einer neuen Serie von betrügerischen Anrufen. Dieses Mal wählten die Kriminellen nicht die Masche des "falschen Polizeibeamten", sondern die des "Schockanrufes. Mehrere Personen wurden im Stadtgebiet und im Umland am Freitagmorgen angerufen. Die Unbekannten gaben sich als Verwandte aus und schilderten von einem Unfall oder auch von dem Kauf einer Eigentumswohnung. Ziel war es dann immer, an das Ersparte der zumeist älteren angerufenen Personen zu kommen. Bislang kamen die Betrüger glücklicherweise nicht zum Erfolg.

Folgende Tipps sollten auf jeden Fall beachtet werden:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht kennen.

Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch Stimme und sprachliche Besonderheiten des Anrufers ein.

Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer des Anrufers, wenn sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden: rufen Sie nicht zurück, vergleichen Sie die angezeigte Telefonnummer mit denen Ihrer Verwandten.

Sprechen Sie auch mit Ihren Freunden und Bekannten über diese Betrugsmasche und geben Sie die Verhaltenshinweise weiter.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Heuchelheim: 100.000 Euro Schaden durch Feuer

In der Schubertstraße kam es am späten Freitagvormittag zu einem Brand, bei dem ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstand. Wahrscheinlich, so die bisherigen Ermittlungen war der Auslöser dafür ein sogenannter "Unkrautbrenner". Dieser wurde durch einen Anwohner eingesetzt. Offenbar, auch begünstigt durch den starken Wind, fing zunächst eine Hecke Feuer. Die Flammen griffen dann auch auf das Dachgebälk des angrenzenden Wohnhauses über. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung musste eingeleitet werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Buseck: Kontrollen an der A 480

Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen führten am Donnerstag Kontrollen entlang der A 480 bei Buseck durch. Auf dem Teilstück der Autobahn, auf dem die Höchstgeschwindigkeit von 80 km / h gilt, waren während der fast fünfstündigen Kontrolle fast 20 Fahrer zu schnell unterwegs. Einer von ihnen muss mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter lag bei 133 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Highlight der Kontrollaktion war ein französisches Fahrzeug. Die Zulassung des PKW war durch einen vorherigen Verkauf in Frankreich erloschen. Das Fahrzeug, das nach Polen überführt werden sollte, musste erst Mal stehen bleiben. Mit Hilfe eines polnischen Transporters, der sich zufällig auf dem Parkplatz der Raststätte Reinhardshain (Kontrollort) aufhielt, konnte das Fahrzeug dann Richtung Osten abtransportiert werden. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Gießen: Kontrolle eines 51 - Jährigen und die Folgen

Nach einem Hinweis kontrollierten Polizeibeamte einen Mann, der offenbar gefälschte Papiere vorlegte, am 09.07.20 in der Gießener Stadtverwaltung. Es stellte sich heraus, dass der Mann einen spanischen Ausweis vorlegte. Die Überprüfung des Dokumentes brachte deutliche Hinweise darauf, dass dieser Ausweis gefälscht war. Der Mann wurde dann bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Dabei wurde festgestellt, dass es sich nicht um einen Spanier, sondern um einen 51 - Jährigen türkischen Staatsangehörigen handelt. Im polizeilichen System war er bereits unter elf anderen Namen aufgetreten. Die Ermittlungen wurden anschließend noch weiter ausgeweitet: Offenbar hatte er einen unberechtigten Antrag auf Sozialleistungen gestellt. Es ergaben sich Hinweise auf einen Betrug.

Gießen: Einbrecher flüchtet

Schnell weg war ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen. Der Unbekannte hatte offenbar ein Firmengelände betreten und dann einen Bewegungsmelder zerschlagen. Ein Zeuge hatte dies mitbekommen und machte durch Rufen auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Offenbar wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Durch Gegenverkehr von der Fahrbahn abgekommen

Freitagabend (03. Juli) gegen 21.00 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Butzbach mit einem Ford die Landstraße 3133 von Dorf-Güll nach Holzheim. In einer Linkskurve kam der 19-Jährigen ein bislang Unbekannter mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Butzbacherin nach rechts aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: VW auf Parkplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (09. Juli) zwischen 10.00 und 11.15 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportfeld" geparkten VW in Leihgestern. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Großen-Linden: Vorfahrt missachtet

14.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls von Freitag (10. Juli) gegen 07.05 Uhr in der Carl-Benz-Straße. Eine 35-jährige Frau aus Gießen befuhr mit einem Mercedes die Carl-Benz-Straße in Richtung Siemensstraße. Dabei übersah sie offenbar einen 25-jährigen Mann aus Linden, der die Siemensstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Schiffenberger Weg

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es Donnerstagabend (09.Juli) gegen 21.30 Uhr im Schiffenberger Weg. Eine 27-jährige Frau aus Pohlheim fuhr mit einem Hyundai vom Steinberger Weg in den Schiffenberger Weg. Dabei übersah sie vermutlich einen von links kommenden 37-jährigen Mann aus Pohlheim mit einem VW. Der 37-Jährige versuchte noch auf einen anderen Fahrstreifen auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. Der 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pohlheimerin wurde vor Ort von einem Arzt versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Ein 29-jähriger Mann aus Grünberg fuhr Donnerstagabend (09.Juli) gegen 19.00 Uhr mit einem Roller von Weickartshain nach Grünberg. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 0641/91430.

Linden: Bus touchiert Daimler beim Abbiegen

Am Donnerstag (09. Juli) gegen 18.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann in einem Linienbus die Bahnhofstraße und beabsichtigte in den Heeggraben abzubiegen. Ein 35-jähriger Mann mit einem Daimler befuhr den Heeggraben in Richtung Bahnhofstraße und hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Bus passieren zu lassen. Offenbar bemerkte der Busfahrer die mangelnde Fahrbahnbreite zu spät und touchierte den Daimler des 35-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren VW beschädigt

Eine 27-jährige Frau aus Gießen fuhr am Donnerstag (09. Juli) gegen 11.40 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Gießener Straße ein. Dabei übersah die 27-Jährige vermutlich einen gegenüber der Ausfahrt geparkten VW und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler in der Grünberger Straße

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (09. Juli) gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße. Eine 46-jährige Frau parkte mit einem Mazda neben dem Mercedes einer 34-jährigen Frau. Offenbar beim Einparken touchierte die 46-Jährige den geparkten Mercedes. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Unfallflucht in Wißmar

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (10. Juli) einen geparkten Hyundai. Zwischen 07.30 Uhr und 09.30 Uhr parkte der blaue Tucson auf einem Parkplatz im Holzmühlenweg in Lollar. Anschließend parkte der Hyundai zwischen 10.00 und 11.00 Uhr in der Straße "Am Festplatz" in Wißmar. An einem der beiden Orte beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Bei Parkmanöver Citroen beschädigt

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Donnerstag (09. Juli) gegen 15.10 Uhr einen in Mainzlar "Am Alten Kirchweg" geparkten Citroen. Vermutlich beim Rückwärtsfahren fahren von einem gegenüberliegenden Parkplatz, stieß der Unbekannte gegen den weißen Jumper. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem Fahrzeug mit GI-Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

