Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung 14: Kempener Feld/Baakeshof: Kleintransporter in Brand - vorsätzliche Brandstiftung

Krefeld (ots)

Am 4. Januar 2020 ist ein Kleintransporter auf einem Firmengelände an der Mevissenstraße in Brand geraten. Um 6:40 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Firma Knallgeräusche gehört und dann den brennenden VW Crafter gesehen. Die Polizei Krefeld hatte darüber in einer Pressemitteilung berichtet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4484781).

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Die unbekannten Täter zündeten den VW Crafter im Fahrzeuginneren an.

Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Angaben zum Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (21)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell