Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Katalysatoren abgesägt+++ Auseinandersetzung am Lahnufer+++ Vorfahrt missachtet- Radfahrer verletzt+++

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 09.07.2020:

Katalysatoren abgesägt+++ Auseinandersetzung am Lahnufer+++ Vorfahrt missachtet- Radfahrer verletzt+++

Hungen: Katalysatoren abgesägt

An 20 PKW haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Katalysatoren abgesägt. Die Unbekannten hatten die Gegenstände dann abtransportiert und somit Sachen im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Rewestraße in Hungen verdächtige Beobachtungen an oder in der Nähe des KFZ - Betriebes gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Auseinandersetzung am Lahnufer

In der Straße Zu den Mühlen kam es am frühen Donnerstagmorgen (gegen 02.20 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dabei soll ein 20 - Jähriger Eritreer einen 19 - jährigen Landsmann zunächst niedergeschlagen und dann mit einer Glasflasche attackiert haben. Der 19 - Jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kontrollen in der Licher Straße

Durch die Wachpolizei wurden am Dienstagmorgen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei kam es immer wieder zu Beanstandungen, als einige Autofahrer es nicht so genau mit der Nutzung von Handys nahmen. Bei den 50 kontrollierten PKW lag die "Quote" der Fahrzeugführer, auf die Verfahren zukommen, bei etwa der Hälfte. 13 davon waren durch ihr Handy abgelenkt. Weitere Fahrer hatten den Gurt nicht angelegt, während in einem Fall ein Kleinkind einfach nur auf dem Schoß seiner Mutter saß. Ein Autofahrer muss mit einer stärkeren Strafe rechnen, da er offenbar ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

Lollar: Einbruch in Café

Alkoholika und Bargeld haben Einbrecher am Donnerstag, zwischen 02.00 und 05.00 Uhr, aus einem Café in der Bahnhofstraße in Lollar mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten offenbar eine Tür aufgebrochen. Sie durchsuchten dann den Innenbereich und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Bänningerstraße beschädigte ein zunächst Unbekannter am Mittwoch (08. Juli) gegen 17.05 Uhr einen geparkten Ssang Yong. Offenbar beim Ausparken beschädigte der Unbekannte das blaue Fahrzeug am Heck. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Zeuge konnte ein Foto des flüchtigen Fahrzeugs machen. Die Ermittlungen führten zu einem Halter aus dem Vogelsbergkreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht in der Landgrafenstraße

800 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Donnerstag (09. Juli) in der Landgrafenstraße. Der violette C320 parkte zwischen 01.00 Uhr und 07.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Vorfahrt missachtet- Radfahrer verletzt

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (08. Juli) gegen 18.20 Uhr in der Burgstraße in Krofdorf-Gleiberg. Ein 66-jähriger Mann aus Wettenberg befuhr mit einem VW die Torstraße und beabsichtigte die kreuzende Burgstraße zu überqueren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 52-jährigen Manns aus Wettenberg, der die Burgstraße in Richtung Hauptstraße mit einem Mountainbike befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 52-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Hungen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Mittwoch (08. Juli) gegen 13.10 Uhr kam es auf der Bundesstraße B457 bei Hungen zu einem Auffahrunfall. Ein 35-jähriger Mann aus Lich in einem VW und eine 49-Jährige Frau aus Grünberg in einem Opel fuhren hintereinander von Lich in Richtung Nidda. Vermutlich übersah die Grünbergerin den Bremsvorgang des 35-Jährigen am Kreisel und fuhr auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landstraße 3137 kam am Mittwoch (08. Juli) eine 36-jährige Frau aus Reiskirchen mit ihrem Opel von der Fahrbahn ab. Sie war gegen 14.15 Uhr auf der Straße von Laubach nach Ruppertsburg unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Schild sowie einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Beim Ausparken Renault touchiert

Eine 32-jährige Frau aus Hungen touchierte offenbar beim Ausparken am Mittwoch (08. Juli) gegen 14.00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Goethestraße geparkten Renault. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Ein 53-jähriger Mann in einem VW und ein 55-jähriger Mann in einem BMW befuhren am Mittwoch (08. Juli) gegen 14.00 Uhr die Siemensstraße in Richtung Großen-Busecker-Straße. Der VW-Fahrer hielt an Fahrbahnrand an, um einen ausscherenden LKW in eine Einfahrt fahren zu lassen. Als der LKW die Straße nicht mehr blockierte, setzte der 55-Jährige zu einem Überholmanöver an. Offenbar in der Annahme der VW-Fahrer parke am Fahrbahnrand. Der 53-Jährige fuhr ebenfalls an und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Fernwald: Nicht auf den Verkehr geachtet?

6.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (08. Juli) gegen 12.25 Uhr auf der Bundesstraße 49. Vermutlich ohne auf den vorausfahrenden Verkehr zu achten, fuhr eine 38-jährige Frau aus Reiskirchen mit einem Audi bei Annerod auf die B49 in Richtung Reiskirchen auf. Eine 49-jährige Frau aus Grünberg, die von Gießen nach Reiskirchen fuhr, bremste noch ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/ Langgöns: LKW verliert Kennzeichen

Mittwochabend (08. Juli) gegen 20.15 Uhr befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer die rechte Spur der Autobahn 45 in Richtung Hanau. Eine 20-jährige Frau mit einem VW fuhr auf dem linken Fahrstreifen, um den LKW zu überholen. Dabei verlor der LKW das vordere Kennzeichen und es flog auf die Motorhaube des VWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 520 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten

Am Mittwoch (08. Juli) befuhr eine 61-jährige Frau aus Heuchelheim die Auffahrt zur Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Dabei kam die Heuchelheimerin von der Fahrbahn ab und geriet auf den regennassen Grasstreifen. Die 61-Jährige versuchte gegenzulenken, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Glücklicherweise verletzte sich die Heuchelheimerin nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (09.Juli) gegen 09.00 Uhr auf der Kreisstraße 169. Eine 20-jährige Frau aus Wettenberg befuhr die Straße "Auf der Heide" in Wißmar und beabsichtigte auf die K169 abzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich eine 33-jährige Frau aus Wettenberg, die von Wißmar nach Krofdorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 33-jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell