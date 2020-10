Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher dringen in Friedhofskapelle ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lämershagen - In der Nacht auf Freitag, 23.10.2020, hebelten Unbekannte die doppelflügelige Holztür einer Friedhofskapelle am Ruheweg auf und öffneten einen Werkstattanhänger gewaltsam.

Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Freitag, 06:55 Uhr, machten sich die Einbrecher an der Eingangstür des Gebäudes zu schaffen. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie einen Lagerraum und stahlen diverse Werkzeuge und Geräte, die dort gelagert waren. In dem Anhänger, der auf dem Parkplatz stand, wurden die Einbrecher ebenfalls fündig und nahmen Gartenwerkzeuge an sich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

