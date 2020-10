Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Polizeibeamter geht in U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23.10.2020, konnten Polizeibeamte einen Trickbetrüger stellen, als er mit der Bankkarte seines Opfers Geld abheben wollte. Zuvor hatte er sich gegenüber einer 80-jährigen Bielefelderin als Polizist vorgestellt und sie mit einer dreisten Masche um viel Geld betrogen.

Am Donnerstag, 22.10.2020, erhielt die Leitstelle gegen 14:30 Uhr die Information von einer Bielefelder Bankfiliale, dass eine Kundin Opfer einer Betrugsmasche geworden sei und von einer Mitarbeiterin betreut wird. Den alarmierten Polizeibeamten teilte die geschädigte Frau mit, dass sie am Montagabend gegen 20:30 Uhr von einem Mann angerufen wurde, der sich als Polizist der Polizeibehörde Bielefeld vorgestellt hatte.

Der Betrüger erzählte in der Rolle des Polizisten, dass "böse Menschen" in ihrer Wohngegend kontrolliert worden seien und man einen Zettel mit 42 Adressen gefunden hätte. Die Anschrift der Bielefelderin sei auch darunter gewesen. Dabei hatte die Info gestanden, dass sie viel Bargeld im Haus haben würde. Als die Frau die Spekulation des Betrügers bestätigte, erklärte er, dass ihre Wertsachen in der Obhut der Polizei sicherer seien und zwei Kollegen vorbeikommen würden, um diese abzuholen. Ein Mann in Uniform erschien, gab sich als Polizist aus und nahm neben dem Bargeld weitere Wertsachen, die Bankkarte und die Pin mit.

Die informierte Polizei konnte den Täter, einen 19-jährigen Bielefelder, in der nachfolgenden Nacht festnehmen, als er im Schutze der Dunkelheit Geld abheben wollte. Am Freitag erließ ein Untersuchungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell