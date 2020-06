Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek-Drantum- Kennzeichen entwendet In der Zeit von Montag, 22. Juni 2020, 11:30 Uhr bis Donnerstag, 25. Juni2020, 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Kennzeichen: CLP-M 790, von einem VW-Golf, der auf einem Betriebsgelände im Eco-Park (Eco-Park-Allee) abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emstek in Verbindung zu setzen, Tel.: 04473-2306

Garrel- Staatsforsten- Brand in Gaststätte Am Donnerstag, 25. Juni 2020, 21:45 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer Gaststätte in Staatsforsten, Varrelbuscher Straße, gemeldet. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Gäste im Außenbereich der Gaststätte, die über Notruf die Polizei, bzw. Feuerwehr informiert hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus der Küche der Gaststätte fest. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war beim Eintreffen der Polizei bereits schon mit 8 Fahrzeugen und rund 40 Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Kurze Zeit später trafen noch vier weitere Feuerwehrfahrzeuge am Brandort und belüfteten das Gebäude, nachdem der Brand gelöscht war. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Elektrogerät in der Küche das Feuer verursacht haben, entsprechende Ermittlungen dazu wurden von den Beamten noch am späten Abend geführt. Die Polizei beziffert den Sachschaden am, bzw. im Gebäude auf rund 90.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

