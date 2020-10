Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Discountmarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - An der Heeper Straße hat ein Unbekannter am Montagabend, 26.10.2020, zwei Mitarbeiterinnen in einem Lebensmittelgeschäft mit einer Schusswaffe bedroht und Geld geraubt.

Der Räuber tauchte etwa gegen 19:45 Uhr in dem Discountmarkt an der Einmündung der Heeper Straße und der Flachsstraße auf. Zu der Zeit befanden sich einige Kunden in dem Markt. Eine Mitarbeiterin hatte eine Kasse besetzt und eine weitere Angestellte hielt sich in ihrer Nähe auf.

Der Mann hielt eine Schusswaffe in der Hand und verlangte Geld von der Kassiererin. Seine Forderungen nach Geld stellte er in gebrochenem Deutsch, wobei er ins Russische wechselte. Die eingeschüchterte Mitarbeiterin übergab dem Räuber Geld aus der Kasse. Der Mann flüchtete mit seiner Beute aus dem Geschäft und entkam über den Kundenparkplatz in unbekannte Richtung.

Die anschließende Fahndung der Polizei führte nicht auf die Spur des Räubers.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 170 cm groß und schlank. Er trug eine rote Mütze mit weißen Streifen - die an den Ohren verlängert war. In dieser Verlängerung waren Löcher und er trug sie vorm Gesicht. Er war bekleidet mit einem roten Pullover, einer dunklen Steppweste und einer roten Sporthose - ähnlich wie aus Ballonseide. Er sprach gebrochenes Deutsch und fließend Russisch.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

