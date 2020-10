Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße wurden am Dienstag drei Personen leicht verletzt. Gegen 16:15 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem VW in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen verkehrsbedingt bremsenden Opel eines 49-Jährigen auf. Durch den Unfall erlitten die Hagenerin sowie der Opel-Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Insassen des Opels kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell