Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Bäckerei

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Montag (05. Oktober) gegen 18:30 Uhr und Dienstag (06. Oktober) gegen 05:15 Uhr wurde in der Helfer Straße in eine Bäckerei eingebrochen. Ein 35-jähriger Zeuge gab an, dass er die Filiale gegen 05:15 Uhr mit Ware beliefern wollte. Dabei bemerkte er, dass die Eingangstür geöffnet war. Sie konnte nach innen aufgedrückt werden. In der Bäckerei selbst standen alle Türen und Schränke offen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Filiale jedoch nichts entwendet. Vor der Bäckerei hatte der Zeuge bei seiner Ankunft zwei verdächtige Personen gesehen. Diese beschrieb er wie folgt: Die erste Person: jüngeres Erscheinungsbild, ca. 1,80m, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle Hose. Die zweite Person: jüngeres Erscheinungsbild, weißer Kapuzenpulli. Die Polizei bittet um Hinweise durch weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

