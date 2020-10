Polizei Hagen

POL-HA: Säugling bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag (06.10.2020) ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Säugling in der Körnerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Ford die Körner Straße in Fahrtrichtung Graf-von-Galen-Ring. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er über eine Busspur in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen und kollidierte dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Linienbus. Der 49-jährige Busfahrer wich aus und touchierte dabei den geparkten Opel eines 42-Jährigen. Durch das Ausweichen kam im Bus ein Kinderwagen zu Fall und ein 3 Monate alter Säugling fiel heraus. Dieser verletzte sich dabei leicht. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell