Polizei Hagen

POL-HA: Gartenlaube brennt vollständig aus

Hagen (ots)

Zu einem Brand kam es am Montag (05.10.2020) gegen 19:45 Uhr in einem Waldstück im Bereich des Steinuferwegs in Hagen-Hohenlimburg. Nach Angaben eines Zeugen, welcher sich als Spaziergänger im Wald befand, brannte eine Laube bei seiner Entdeckung bereits in voller Ausdehnung. Durch die hinzugerufene Berufsfeuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Vor Ort konnten keine Hinweise auf einen Verursacher erlangt werden. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell