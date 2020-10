Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger leistet Widerstand

Hagen (ots)

In der Straße Am Hauptbahnhof beobachtete ein Taxifahrer gegen 02:45 Uhr, wie Personen gegen diverse Mülltonnen sowie einen Autospiegel traten. Anschließend gingen die jungen Erwachsenen in eine nahegelegen Gaststätte. Der Mann verständigte die Polizei, die auf einen 22-Jährigen traf. Dieser verhielt sich äußerst unkooperativ und aggressiv. Die Polizisten entschieden, ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Der Hagener sperrte sich jedoch und versuchte sich immer wieder zu befreien. Bei dem Widerstand wurde ein Polizist leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig. Der 22-Jährige erhält eine Anzeige. (ra)

