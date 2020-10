Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Raub leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag (03.10.2020) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Raub in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Ermittlungen schlug ein Mann einem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und entwendete dessen Geldbörse. Der Hagener wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss mit einem schwarzen Pkw vom Tatort. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Mann um einen 34-jährigen Hagener handelt. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

