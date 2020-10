Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Handydiebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 11. August 2020 betrat ein Unbekannter einen Mobilfunkladen in der Elberfelder Straße. Aus der Auslage nahm der Mann ein hochwertiges Smartphone und steckte es in seine Hosentasche. Anschließend verließ er den Laden. Nach einem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Hagen um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (ra)

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://url.nrw/handydiebstahl

