Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Hagen (ots)

Sonntagabend gegen 23 Uhr hielt die Polizei einen 22-Jährigen für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Der Dortmunder war mit seinem Daihatsu auf der Selbecker Straße in Fahrtrichtung Eilper Straße unterwegs. Als die Beamten mit dem Mann sprachen, hatte er auffällig glasige Augen und weite Pupillen, die auch nach Lichteinfall nicht wesentlich kleiner wurden. Auf Nachfrage gab er an, wenige Stunden zuvor Drogen konsumiert zu haben. Er stimmte einem freiwilligen Vortest zu, der die Angaben bestätigte. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Er erhält eine Anzeige. (ra)

