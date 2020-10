Polizei Hagen

POL-HA: Lagerfeuer führte zu Drogenfund

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Waldstück gerufen, welches sich in der Nähe der Minigolfanlage an der Schwerter Straße befindet.

Ein Zeuge hatte dort eine Rauchentwicklung bemerkt, die von einem kleinen Lagerfeuer verursacht wurde.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen dort auf einen Mann, der vor dem kleinen Feuer saß und verschiedenen Dinge verbrannte. Währenddessen führte er permanent Selbstgespräche.

Der 37-jährige Mann war den Beamten bereits aus vorhergehenden Einsätzen als Drogenabhängiger bekannt. Aufgrund unterschiedlicher körperlicher Symptome wurde schnell klar, dass der Mann auch an diesem Tage unter dem Einfluss von Drogen stand.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden unterschiedliche Drogen in kleineren Mengen aufgefunden, die entsprechend sichergestellt wurden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Das Lagerfeuer wurde gelöscht.

