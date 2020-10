Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jährige nach Spiegeltritt in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Nachdem sich eine 19-Jährige am Freitag am Berliner Platz gegen 01:45 Uhr mehrfach einer Personenkontrolle entziehen wollte und Polizisten beleidigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Die Frau hatte die Beamten unter anderem als "Bullenschweine" und "Hurensöhne" bezeichnet. Zudem rief sie lautstark "fickt euch ihr scheiß Bullen". Ein Zeuge gab zudem an, dass die Remscheiderin vor dem Eintreffen der Polizei auch noch einen Streifenwagen der Bundespolizei beschädigt hatte. Der rechte Außenspiegel war umgeklappt, die Spiegelhülle abgebrochen und die gesamte Elektronik augenscheinlich abgerissen. Die 19-Jährige sperrte sich gegen die Ingewahrsamnahme. Sie erhält eine Anzeige. (ra)

