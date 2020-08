Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Nieder-Werbe: Einbruch in Geräteschuppen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In Waldeck-Nieder-Werbe sind unbekannte Täter in zwei nebeneinanderstehende Geräteschuppen eingebrochen. Die Geräteschuppen befinden sich in der Nähe der Grillhütte und Tennisplätze. Beide Schuppen wurden mit Brachialgewalt aufgebrochen. Aus einem der Schuppen wurde ein Aufsitzrasenmäher entwendet und aus dem anderen eine Motorsense. Der Tatzeitraum steht nicht genau fest. Entdeckt wurde der Aufbruch am Samstagmittag, 29.08.2020. Der Wert der Gegenstände beträgt 500 Euro und der angerichtete Sachschaden 300 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

