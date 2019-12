Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Heidesheim (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt kann auf der A 60 in Richtung Darmstadt in Höhe der Anschlussstelle Bingen-Ost am Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein 50-Jähriger aus Wiesbaden, welcher stark alkoholisiert erscheint. Der Wiesbadener gibt an, dass plötzlich der Reifen Funken gesprüht habe. Er wisse nicht was passiert sei. Er wisse auch nicht wer gefahren sei. Die Person die gefahren ist, sei ihm völlig unbekannt. Im näheren Umfeld kann keine weitere Person festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel befindet sich aber in der Jackentasche des Wiesbadeners. Die Angaben erscheinen unglaubwürdig. Am Fahrzeug ist ein Streifschaden auf der Beifahrerseite erkennbar und die Vorderachse ist gebrochen. Ein Alkotest mit dem Wiesbadener ergibt einen Wert von 1,57 Promille. Offensichtlich ist der Wiesbadener in einen Unfall verwickelt gewesen. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnet eine Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugs an. Eine Spurensuche am Fahrzeug steht noch aus. Der Führerschein des Wiesbadeners ist vorläufig beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Autobahnstation Heidesheim unter 06132-950-0 in Verbindung zu setzen.

