Polizei Hagen

POL-HA: 32-Jähriger schießt mit Platzpatronen in Hausflur

Hagen (ots)

In der Dreiecksstraße hörten mehrere Zeugen am Donnerstag gegen 15 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, die wie Schüsse klangen. Ein 38-Jähriger verständigte umgehend die Polizei. Diese fand vor der Wohnungstür eines 32-Jährigen Patronenhülsen. Auf mehrfaches Klingeln, Klopfen und Rufen "Polizei" wurde in der Wohnung nicht reagiert. Da Gefahr im Verzug bestand, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Sie konnten den 32-Jährigen nicht antreffen, sahen in den Räumen jedoch offenliegende Waffen. Nach Erwirken eines Durchsuchungsbeschlusses fanden die Beamten Schreckschusswaffen, Messer, Betäubungsmittel (Cannabis) und ein iPad, das unterschlagen wurde. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich der Mann durch den Lärm von Bauarbeiten gestört und schoss deshalb mit einer Schreckschusspistole in den Flur. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. (ra)

