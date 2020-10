Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Schwerter Straße in Fahrtrichtung Verbandstraße wollte ein 51-Jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstag (01. Oktober) gegen 13:30 Uhr an einem Fahrradfahrer vorbeifahren. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Rad des 28-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache nach links aus und es kam Zusammenstoß. Der Hagener stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ra)

