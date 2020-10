Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird Opfer von häuslicher Gewalt

Hagen (ots)

In Altenhagen ereignete sich am Mittwochabend eine häusliche Gewalt. Ein 52-Jähriger suchte seine Ex-Lebenspartnerin in ihrer Wohnung auf, um die gemeinsamen Kinder zu besuchen. Er geriet mit ihr in Streit. Nachdem die Frau ihn aufforderte die Wohnung zu verlassen, schlug er sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. In der Vergangenheit war es nach Angaben der Frau bereits zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen. Durch die Schläge des 52-Jährigen wurde sie leicht verletzt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und erteilte dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot. (ra)

