Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt in Vorhalle - 28-Jähriger hat keinen Führerschein

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:30 Uhr durch die Herdecker Straße in Richtung des "Vorhaller Kreisels". Hier fiel den Beamten als einziges Fahrzeug ein VW auf. Dieser hatte trotz klarer Sicht die Nebelscheinwerfer eingeschaltet und fuhr mehrere Male über die Fahrstreifenbegrenzung. Die Polizisten hielten den Golf daraufhin auf der Weststraße an. Auch die Pupillen des 28-Jährigen reagierten bei einer Prüfung auffällig. Ein Drogentest verlief wenig später positiv. Der Mann gab daraufhin zu, dass er seinen Führerschein bereits vor einiger Zeit habe abgeben müssen. Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige gegen den Remscheider vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt. (sh)

