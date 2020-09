Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen sucht Zeugen nach Diebstahl eines Rollers

Hagen (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 11 Uhr und 22:15 Uhr ein Roller in der Wortherbruchstraße in Vorhalle entwendet. Ein 57-Jähriger hatte den Verlust des Fahrzeugs bei der Polizei gemeldet, nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen war und das Fahrzeug nicht mehr an der abgestellten Stelle stand. Angaben zu möglichen Tätern konnte der Hagener nicht machen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

