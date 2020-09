Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Herkunft von sichergestelltem Diebesgut

Hagen (ots)

Im Rahmen einer Ermittlungskommission führte die Polizei Hagen Dursuchungen in mehreren Wohnungen sowie Garagen von Tatverdächtigen (im Alter zwischen 21 Jahren und 31 Jahren) durch. Hierbei konnten die Beamten diverses Diebesgut sicherstellen. Dieses stammt nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem aus Bandeneinbrüchen in Hagen sowie in angrenzenden Städten. Die aufgeführten Wertgegenstände konnten bislang keinen Taten beziehungsweise Tatorten zugeordnet werden. Die Polizei Hagen bittet deshalb um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Herkunft der auf den Bildern dargestellten Gegenstände machen können. Sie sollen sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

Zu den Fotos gelangen Sie hier:

Teil 1: https://url.nrw/gegenstaende1 Teil 2: https://url.nrw/gegenstaende2

