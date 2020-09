Polizei Hagen

POL-HA: Öffnungszeiten der Hagener Polizeiwachen

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei informiert aufgrund einiger Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern über die Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten der vier Polizeiwachen.

Die Wache Hoheleye, am Polizeipräsidium, und die Wache Innenstadt, in der Bahnhofstraße, sind jeden Tag und rund um die Uhr besetzt.

Die Wachen Haspe, in der Vollbrinkstraße, und Hohenlimburg, in der Freiheitsstraße, sind jeden Tag von 05:30 Uhr bis 21:30 Uhr für Publikumsverkehr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten werden Bürgerinnen und Bürger über die Gegensprechanlage mit der Leitstelle der Hagener Polizei verbunden. Ständige polizeiliche Präsenz ist jedoch auch zur Nachtzeit in dem entsprechenden Ortsteil gewährleistet.

Den Notruf der Polizei (110) erreichen Sie selbstverständlich rund um die Uhr. (sh)

