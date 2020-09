Polizei Hagen

POL-HA: Unfall am "Vorhaller Kreisel" - 84-Jähriger verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 28.09.2020, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall im Hagener Norden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 18-Jähriger in seinem Opel die Herdecker Straße in Richtung Innenstadt entlang. Dazu fuhr er durch den "Vorhaller Kreisel". Aus Richtung der Wetter näherte sich zu dieser Zeit über die Weststraße ein Mercedes. Beide überfuhren jeweils über eine Ampel und stießen kurz darauf ineinander. Der Opel-Fahrer, sowie die 83-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unversehrt. Der 84-jährige Beifahrer der Frau aus Wetter verletzte sich jedoch leicht. Es entstand ein Schaden von über 8.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam und ob ein Rotlichtverstoß vorliegen könnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

