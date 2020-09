Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in einen Van gesucht

Hagen (ots)

Zwischen Samstag (26. September) gegen 16 Uhr und Montag (28. September), 06:00 Uhr, wurde ein Van in der Elberfelder Straße aufgebrochen. Der Dacia war am Samstag in einer Tiefgarage abgestellt worden. Ein 45-Jähriger meldete der Polizei, dass aus dem Firmenfahrzeug ein Schlüsselbund entwendet wurde. An der Fahrertür des Fahrzeugs war der Schließzylinder beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

