Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger greift Jugendlichen unvermittelt an

Hagen (ots)

In der Kölner Straße kam es am Samstag (26. September) gegen 16:50 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 30-Jähriger unvermittelt auf einen 16-Jährigen zu und riss diesen zu Boden. Anschließend trat er den Jugendlichen mehrfach. Passanten kamen dem Hagener zu Hilfe und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der 30-Jährige zunächst, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte angetroffen und anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der Mann hatte bereits rund eine Stunde zuvor einen Einsatz der Polizei ausgelöst, nachdem er in der Bahnhofsstraße randalierte. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Zwischenfall leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 30-Jährige erhält eine Anzeige. (ra)

