Polizei Hagen

POL-HA: 51-jährige Randaliererin leistet Widerstand

Hagen (ots)

Nachdem eine 51-Jährige am Sonntag gegen 13:30 Uhr in einer Kneipe am Graf-von-Galen-Ring randalierte, verständigte eine 38-Jährige die Polizei. Die 51-Jährige hatte zunächst einen Barhocker am Tresen zerschlagen und griff die Frau aus Wetter körperlich an und verletzte sie leicht. Nach Eintreffen der Polizei beleidigte die Hagenerin die Beamten und weigerte sich, einem Platzverweis nachzukommen. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete sie Widerstand, schlug die Beamten und biss einer Polizistin in den Arm. Alle eingesetzten Polizeikräfte verblieben dienstfähig. Die 51-Jährige erhält eine Strafanzeige. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell