Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub eines Handys an der Viktoriastraße

Hagen (ots)

Am Samstag Abend, 26.09.2020, kam es gegen 23:20 Uhr in der Viktoriastraße, in Höhe der Cuno Berufsschule, zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlug eine größere Personengruppe auf einen 29-jährigen Mann ein und versuchte ihm sein Mobiltelefon zu entreißen, was jedoch misslang. Der Mann wurde hierbei erheblich verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter 986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell