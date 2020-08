Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autos stießen frontal zusammen - #polsiwi

Burbach-Holzhausen (ots)

Am Mittwochabend (12.08.2020) sind zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Gegen 20:40 Uhr geriet ein 21-jähriger Autofahrer auf der L 730 zwischen den Burbacher Ortsteilen Holzhausen und Niederdresselndorf in einem Unwetter auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort stieß er frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Pkw-Fahrers. Beide wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Fahrbahn komplett. Der Schaden beläuft sich auf rund 8.000,- Euro.

