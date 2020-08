Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Stürze mit Zweirädern forderten Verletzte - #polsiwi

Si.-Geisweid / Si.-Eiserfeld / Bad Laasphe-Niederlaasphe (ots)

Am Montagnachmittag (11.08.2020) sind drei Menschen bei Stürzen mit einem Fahrrad, einem Pedelec und einem Motorroller verletzt worden. In Siegen-Geisweid rutschte das Kleinkraftrad einer 38-Jährigen über die Fahrbahn und kam zu Fall. Rettungssanitäter versorgten ihre Verletzungen. In Siegen-Eiserfeld verletzte sich ein 58-jähriger Radfahrer auf der Siegtalstraße schwer, als er einem hinter ihm befindlichen Bus Platz machen wollte und in einer Pfütze ausrutschte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. In Bad Laasphe stürzte ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer, als er auf der Marburger Straße gegen einen Bordstein stieß. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

-Pressestelle-

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell