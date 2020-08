Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche: Angebliche Sicherheitsfirmen bieten offensiv Beratung zur technischen Hausabsicherung gegen Einbruch an - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Seit Dienstagmorgen (11.08.2020) melden sich besorgte Bügerinnen und Bürger vermehrt bei der Polizei und berichten über mutmaßliche Betrüger, die sich einer bislang weniger bekannten Betrugsmasche im heimischen Kreisgebiet bedienen. Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus und bieten angeblich eine Beratung zur Absicherung von Häusern und Wohnungen gegen Einbrecher an. Unter diesem Vorwand wählen Sie ausschließlich ältere Menschen aus und dringen noch am selben Tag darauf einen Begutachtungstermin zu vereinbaren. In den Telefonaten versuchen die Anrufer sensible Daten über Sicherheitsvorkehrungen und die Anzahl der im Haushalt wohnenden Personen zu erlangen. Die Kriminalpolizei stuft die hinter den vermeintlich seriös wirkenden Anrufen Verantwortlichen als Betrüger ein und rät:

Gespräch abbrechen! Bei Erscheinen von Unbekannten besagter Sicherheitsfirmen an der Haustür: Tür nicht öffnen!

Übrigens:

Die Polizei berät Sie zu diesem Thema kostenlos. Bei Interessen wenden Sie sich bitte an das Kommissariat Kriminalprävention / Opferschutz (KPO) unter 0271-7099-4813

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

-Pressestelle-

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell