POL-DN: In Kiosk eingebrochen

Inden (ots)

Ein Kiosk in der Goltsteinstraße in Inden-Lucherberg war in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Gegen 01:25 Uhr hörten mehrere Anwohner verdächtige Geräusche aus Richtung des Ladens. Wenig später löste die akustische Alarmanlage aus. Beim Blick aus dem Fenster konnten die Zeugen einen dunklen Pkw erkennen, der, nachdem eine Person an der Beifahrerseite eingestiegen war, ohne Beleuchtung und mit höherer Geschwindigkeit die Örtlichkeit verließ. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Tatortaufnahme ergab, dass die unbekannten Täter die Eingangstür des Kiosks aufgehebelt und die Zigarettenauslage nahezu leer geräumt hatten. Einer der Zeugen beschrieb den Mann, der auf dem Beifahrersitz des Pkw Platz nahm, als circa 180 cm groß und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine Jeanshose.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

