POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Niederzier (ots)

Leicht verletzt wurde am Montag ein Pedelecfahrer, als er mit einem Pkw zusammenstieß.

Der 85-jährige Mann aus Niederzier befuhr mit seinem Rad die Straße "Auf dem Kamp" aus Richtung Kölnstraße kommend. Die Einfahrt von dort aus ist mit Zeichen 267, Verbot der Einfahrt, beschildert. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Niederzier die Rathausstraße, von der aus sie nach rechts in die Straße "Auf dem Kamp" einbiegen wollte. In der Annahme, dass aus Richtung Kölnstraße niemand kommen könne, da die Einfahrt aus dieser Richtung verboten ist, bog sie ab und stieß mit dem entgegenkommenden Pedelecfahrer zusammen. Der Mann fiel zunächst auf Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde dabei leicht verletzt. Mit einem RTW wurde er in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

