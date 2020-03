Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Doppelte Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Innenstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 6.40 Uhr stoppten die Beamten in der Burgstraße den Pkw eines jungen Mannes, um den Fahrer zu überprüfen. Sofort schlug ihnen die Alkoholfahne des 26-Jährigen entgegen. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,05 Promille. Er musste daraufhin seinen BMW vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die US-Militärpolizei verständigt.

Gut zwei Stunden später tauchte die Lebensgefährtin des jungen Mannes auf der Dienststelle auf, um ihren Freund abzuholen. Sie ließ sich auch die Autoschlüssel aushändigen und gab an, den Wagen auf einen ordnungsgemäßen Parkplatz zu stellen, bevor sie mit ihrem Partner nach Hause fährt.

Weil die Polizeibeamten Zweifel daran hatten, überprüften sie die Angaben - und stellten fest, dass die junge Frau zwar mit ihrem Freund auf dem Beifahrersitz zum Abstellort des BMW fuhr und vor Ort auch in den Wagen des 26-Jährigen stieg, um diesen wegzufahren, dann aber wechselte im Fahrzeug der 23-Jährigen plötzlich der Beifahrer auf den Fahrersitz und fuhr mit diesem Wagen los.

Erneut stoppte die Streife den alkoholisierten Fahrer und bat ihn zu einem weiteren Alkoholtest. Diesmal wurde er der erneut hinzugerufenen US-Militärpolizei übergeben. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell