Polizei Düren

POL-DN: Dürener mit Drogen in Bayern aufgeflogen

Würzburg/Düren (ots)

Ein 26-jähriger Dürener geriet am Mittwoch (01.07.2020) gegen 17:20 Uhr auf der A 3 in Bayern in eine Verkehrskontrolle.

Fahnder der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried nahmen den Wagen ins Visier und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 26-Jährige machte einen nervösen Eindruck und räumte ein, neben Alkohol auch Drogen konsumiert zu haben. Eine geringe Menge Kokain händigte er aus. Die Durchsuchung seines Fahrzeugs blieb ihm jedoch nicht erspart. Hierbei fahnden die Beamten rund vier Kilogramm Marihuana. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die bayrischen Polizisten wandten sich zudem an ihre Kollegen in Düren, um die Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen vornehmen zu lassen. Hier fanden die Beamten mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, zwei PTB-Waffen, mehrere Mobiltelefone und weitere elektronische Geräte und Speichermedien. Ein Ermittlungsrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen. (siehe auch Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken: https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/315797)

