Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verkehrsunfälle unter Fahrradfahrern

Linnich / Stetternich (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Nordkreis zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils zwei Fahrradfahrer zusammenstießen. Insgesamt wurden drei Beteiligte leicht verletzt.

Am Freitagvormittag befuhr ein 55-jähriger Mann aus Baesweiler den Radweg der B 57 von Linnich in Richtung Körrenzig. Kurz vor dem Ortsausgang Linnich verließ er seine Fahrspur ein wenig, um besser in eine nahende Linkskurve einsehen zu können.

Im selben Moment näherte sich aus entgegengesetzter Richtung ein 47-jähriger Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad. Im Ausgangsbereich der Kurve kam dieser ebenfalls etwas von seiner Spur ab. Die beiden Radfahrer stießen zusammen, der 47-Jährige aus Erkelenz kam dabei zu Fall. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, benötigten vor Ort jedoch keine medizinische Betreuung.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag in Stetternich. Dort befuhr ein 71-Jähriger aus Niederzier die Kölner Landstraße in Richtung Jülich. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 54-Jähriger aus Hagen den Radweg. Vor einer 45 Gradkurve, die mit Büschen bewachsen war, welche in den Radweg hinein wuchsen, wollte der Mann aus Niederzier nach links ausweichen. In diesem Moment wollte jedoch auch der zweite Radfahrer die Kurve befahren. Die Männer kollidierten und stürzten.

Der 71-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die von einer RTW Besatzung ambulant behandelt wurden. Der Mann aus Hagen blieb unverletzt.

Die Polizei rät: Fahren Sie auch mit dem Rad und auf Radwegen vorausschauend und nehmen Sie Rücksicht auf andere Fahrradfahrer und Verkehrsteilnehmer.

Polizei Düren

Original-Content von: Polizei Düren