Polizei Düren

POL-DN: Frau durch Eisenstange verletzt

Niederzier (ots)

Am Samstag, um 13:15 Uhr wurden mehrere Anwohner der Schlossstraße in Niederzier, durch lautes Geschrei auf eine Auseinandersetzung auf der Straße aufmerksam. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung innerhalb einer Familie, wurde eine 29-jährige Frau mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Sie musste zur Behandlung ihrer Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Beteiligte erlitten leichte Schürfwunden. Gegen mehrere Personen wurden Strafanzeigen, unter Anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefertigt. Die Tatmittel wurden beschlagnahmt.

