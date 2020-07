Polizei Düren

POL-DN: Polizei sucht Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung

Düren (ots)

Am letzten Samstag, 27.06.2020, wurden ein Mann und eine Frau auf der Gneisenaustraße von Unbekannten attackiert und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr befand sich der 31-jährige Mann mit einer weiblichen Begleitung auf der Gneisenaustraße in Richtung Friedensstraße. Kurz zuvor hatten beide gemeinsam eine nahegelegene Gaststätte verlassen.

Vor der Grundschule die sich auf der Gneisenaustraße befindet wurden sie plötzlich von zwei Unbekannten attackiert. Die 32-Jährige wurde getreten, der Mann gab später an, einen Schlag auf den Kopf gespürt zu haben. Die Täter flüchteten nach den Schlägen vom Tatort. Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt, der Mann kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, auf der Nörvenicher Straße drei Männer gesehen zu haben, die an einem dunklen Pkw standen und sich auffällig verhielten. Dann gingen sie in Richtung Gneisenaustraße. Zwei von ihnen trugen weißer Maleranzüge. Die Zeugin konnte die drei Männer wie folgt beschreiben:

Person 1 Etwa 45 Jahre alt Längere Haare, Drei-Tage-Bart Dunkel gekleidet

Person 2 Etwa 35 Jahre alt Schmal gebaut Bekleidet mit einem weißen Maleranzug und Kapuze

Person 3 Etwa 35 Jahre alt Korpulent Drei-Tage Bart Bekleidet mit einem weißen Maleranzug und Kapuze

Die Zeugin setzte ihren Weg fort und traf kurze Zeit später in der Gneisenaustraße auf die beiden Überfallenen.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter Umständen dazu beitragen können, den Sachverhalt zu klären. Sollten Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-8127 an den sachbearbeitenden Beamten. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell