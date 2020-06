Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 26-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen in Grasleben angetroffen.

Helmstedt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Helmstedt auf einen auffälligen VW Golf in Grasleben, in der Straße Sandbreite, aufmerksam. Der Pkw stand am Straßenrand und hatte Kennzeichen montiert, die zu einem BMW aus Hannover gehörten. Anhand der Fahrgestellnummer stellten die Polizeibeamten fest, dass der VW Golf stillgelegt war. Ermittlungen ergaben, dass der VW Golf einem 26-Jährigen aus Grasleben gehört, der auch im Besitz des BMW ist. Dessen Kennzeichen hatte er benutzt, um den VW Golf auf öffentlichen Straßen in Grasleben zu fahren. Erschwerend kommt hinzu, dass dem Graslebener auch die erforderliche Fahrerlaubnis fehlt. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde der VW Golf abgeschleppt und sicher untergestellt. Jetzt erwartet den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und ohne Versicherung. Zudem liegt ein Kennzeichenmissbrauch vor. Die Kosten des Abschleppvorgangs hat er ebenfalls zu übernehmen.

