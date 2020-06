Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurnt - Täter erbeuten Lebensmittel

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Reislinger Straße 18.06.2020, 23.00 Uhr - 19.06.2020, 08.00 Uhr

Mächtigen Hunger scheinen Unbekannte gehabt zu haben, die in der Nacht zum Freitag in ein Restaurant in der Reislinger Straße eingebrochen sind. Dabei haben sie einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend 23.00 Uhr und Freitagmorgen 08.00 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich den Inhaber informiert, der die Polizei alarmierte.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten Unbekannte über die Reislinger Straße bzw. den Reislinger Markt an das Restaurant und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstür zum Restaurant. Anschließend gelangten sie ins Innere der Gastronomie, betraten das Büro und durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Hierbei erbeuteten sie eine Geldbörse mit einer geringen Menge an Bargeld.

Danach begaben sie sich in die Lagerräume, wo sie aus zwei Kühltruhen etliche Kilogramm verschiedener Lebensmittel entwendeten.

Anschließend verließen sie den Tatort und flüchteten im Dunkel der Nacht.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ihre tiefgefrorene Beute in Taschen abtransportiert haben. Möglicherweise sind sie auch in ein in unmittelbarer Nähe zum Tatort stehenden Fluchtwagen gestiegen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass sie hierbei oder schon im Vorfeld der Tat Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell