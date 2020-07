Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer leicht verletzt

Linnich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Linnich an der Kreuzung Rurstraße und Rurallee zu einem Unfall zwischen einem Pkw- und einen E-Bike Fahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein Mann aus Linnich mit seinem Pkw die Rurallee in Richtung Rurstraße. An der Kreuzung zur Rurstraße wollte er nach rechts in Richtung Jülicher Straße abbiegen. Seiner Aussage nach schaute er nach rechts und links und fuhr dann langsam in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei übersah der 29-Jährige einen von links auf der Rurstraße kommenden E-Bike-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 54-jährige Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw fiel und dann auf die Straße stürzte. Der Mann aus Linnich zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt wurden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

