Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Einbruchsversuch

Düren (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der August-Klotz-Straße einbrechen.

Als der Bewohner einer Erdgeschosswohnung am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr in sein Wohnzimmer kam, stellte er fest, dass die Terrassentür beschädigt war. Nach einer ersten Auswertung der Spuren hatten wohl der oder die Einbrecher zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Telefon: 02421 949-1100

Original-Content von: Polizei Düren